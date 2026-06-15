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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçe karşı etkin mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından, Mobil Göç Aracı desteğiyle terminal, park, bahçe ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda kimlik kontrolü ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmazken, toplum huzuru ve güvenliğinin korunması, düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız aralıksız devam edeceği belirtildi.