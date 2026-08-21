Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’te düzensiz göçle mücadele ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler devam ediyor.

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‎İl merkezinde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında park ve bahçelerin çevreleri, kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bölgeler ile yol uygulama noktalarında kontroller yapıldı.

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‎Ekipler, Mobil Göç Aracı desteğiyle gerçekleştirilen uygulamalarda şahısların kimlik kontrollerini yaparken, belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

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‎Düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasının amaçlandığı çalışmaların kent genelinde kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.