Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te düzensiz göçle mücadele ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler devam ediyor.
İl merkezinde gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında park ve bahçelerin çevreleri, kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu bölgeler ile yol uygulama noktalarında kontroller yapıldı.
Ekipler, Mobil Göç Aracı desteğiyle gerçekleştirilen uygulamalarda şahısların kimlik kontrollerini yaparken, belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.
Düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasının amaçlandığı çalışmaların kent genelinde kesintisiz şekilde devam edeceği bildirildi.