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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde park ve bahçe çevreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu alanlarda denetim ve kimlik kontrolleri gerçekleştirdi.

Yabancı uyruklu şahıslar ile vatandaşların kimlik kontrollerinin titizlikle yapıldığı uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.