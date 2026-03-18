Bilecik’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

Bilecik İl genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 21 ekip ve 91 personel katılırken, 10 uygulama noktasında, yol uygulamaları ile umuma açık işyerleri, terminaller ve metruk binalarda kontroller yapıldı.

Uygulamada 1 yabancı uyruklu şahsa idari yaptırım uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sahadaki denetimlerinin kesintisiz devam edeceği öğrenildi.