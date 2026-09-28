Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geniş çaplı huzur uygulaması gerçekleştirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya 18 ekip ve 52 personel katıldı. İl genelinde oluşturulan 14 farklı uygulama noktasında vatandaşlar ve araçlar denetlendi.
Denetimler kapsamında 716 Türk vatandaşı ile 15 yabancı uyruklu şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, toplam 360 araç kontrol edildi.
Yapılan UYAP sorgulamaları sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 şahıs yakalandı. Ayrıca hakkında yakalama şerhi bulunduğu tespit edilen 1 araç, işlemlerin ardından yediemin otoparkına teslim edildi.
Jandarma ekiplerinin düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik denetim ve uygulamalarını sürdüreceği belirtildi.