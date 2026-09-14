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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan toplu sünnet şöleninde bir araya gelen çocuklar ve aile üyeleri, gönüllerince eğlendi.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sünnet şöleninde çocuklar önce üstü açık otobüs ile şehir turu yaptı daha sonra maskotlar ve eğlenceli gösteriler eşliğinde sünnet şöleni yaşadı.

Bilecik Belediyesi Soğuksu Bahçesi’nde gerçekleştirilen sünnet şölenine Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve davetliler katılarak çocukları güzel günlerinde yalnız bırakmadı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı sünnet şöleninde tüm çocukların ellerine kına yakarak, hediyeler verdi.

Şenlikte konuşan Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak güzel bir çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

‘’Bu yıl böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğin 3.’sünü yapıyoruz. Yaptığımız bu etkinliği ilimizin her köşesine yaymaya çalışıyoruz. Çünkü istiyoruz ki bu özel ve güzel günde hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin, hep birlikte olalım hep birlikte birbirimizin gözlerine umutla bakalım. Çocuklarımız yarınlarında bu günleri hatırladığında mutlu olsun. Anne ve babaları bu günleri sevgiyle hatırlasın diyoruz. Belediye meclis üyeleri de aramızdalar. Onlara da sizlere de hoş geldiniz diyorum.’’

Etkinlikte evlerinden alınan çocuklar ve aileleri Bilecik Belediyesi’ne ait üstü açık otobüs ile şehir merkezinde tur yaptı. Vatandaşların da sevinçle eşlik ettiği çocuklar daha sonra Bilecik Belediyesi Soğuksu Bahçesi’nde bir araya geldi.

Aile üyeleri ve çocuklar da düzenlenen sünnet şöleninden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Toplu sünnet şölenine katılanlar, çocuklara hediyeler vererek, hatıra fotoğrafları çektirdi.