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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yeşilay Bilecik Şubesi Gençlik Komisyonu ile Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği iş birliğinde, Dünya Temiz Nefes Günü kapsamında "Dünyam İçin Pedallıyorum" bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Atatürk Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen bisiklet tutkunları, temiz çevre, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajı vermek amacıyla pedal çevirdi.

Her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlikte, sporun ve hareketli yaşamın önemine dikkat çekilirken, aynı zamanda toplumda bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, sporun ve hareketli yaşamın öneminin vurgulandığı etkinliklerde dernek olarak yer almayı sürdüreceklerini belirtti.