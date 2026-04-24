

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından sokak üzerinde lastik izleri tespit edilmesi üzerine çalışma başlatan ekipler sokak üzerinde drift yapan bir araç tespit etti.

Bilinçli kaydırma (drift) yaptığı tespit edilen sürücü ve araç sahibi olan A.Ş. İsimli şahsa, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem yapıldı.

Ehliyetine 2 ay süre ile el konulan sürücüye 140.000 TL de idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Unutmayın: Eğlence sandığınız hareketler, can güvenliğini riske atar." denildi.