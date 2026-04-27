Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç olduğunun bildirilmesi üzerine, Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda; sanayi sitesinde içerisinde bir aracın bilinçli kaydırma (drift) yaptığını tespit ederek, araç sürücüsü H.T. İsimli şahsa; Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adli işlem başlattı.

Ayrıca araç sahibi İ.Y. ve araç sürücüsü H.T.’ye toplam 380.000 TL idari para cezası uygulandı.

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri dün yine Yeni Sanayi Sitesinde, sokak üzerinde lastik izleri olduğunu tespit etmiş ve yaptıkları incelemede drift yapan bir başka sürücü hakkında da adli işlem başlatmış, ehliyetine 2 aylığına el koyarak 140.000 TL'de para cezası uygulamışlardı.