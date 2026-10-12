Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te dolandırıcılık suçundan hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G., polis ekiplerince yakalandı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kapsamda hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. isimli şahıs yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yakalanan İ.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.