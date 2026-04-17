Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Kaza, E.E.S. yönetimindeki 64 A* 23* plakalı tırın Bilecik istikametinden Sakarya yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımındaki refüje çarptıktan sonra yan yatması ile meydana geldi.
Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücü E.E.S ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.