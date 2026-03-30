Bilecik'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen 'Devlet Ana' isimli tiyatro oyununun ilk gösterimi yapıldı.

“2026 Şeyh Edebali Yılı” kapsamında Bilecik'e gelen Ankara Devlet Tiyatroları ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Devlet Ana oyunu, Bilecik'te sanatseverlerle buluşarak büyük bir ilgiyle karşılandı. Salonun tamamen dolduğu tiyatro, seyircilerin coşkulu alkışlarıyla son buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, "Bu anlamlı etkinlik, '2026 Şeyh Edebali Yılı' kapsamında kültürümüzün ve tarihimizin sahneye taşınarak gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmuştur." dedi.