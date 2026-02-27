Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'te öğrencilerin devamsızlık durumlarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.
Şehit İlhan Ongan Özel Eğitim Okulu toplantı salonundaki toplantı, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında, Şube Müdürü Mehmet Nesih Tunçay katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, eğitim sürecinde devamlılığın öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimindeki önemi vurgulanarak, devamsızlığın azaltılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.
Yapılan istişareler ile öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintisiz ve verimli şekilde sürdürülebilmesi adına gerekli planlamalar titizlikle değerlendirildi.