Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te jandarma ekiplerinin yaptığı denetim esnasında alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.
Bilecik’in Söğüt ilçesi Küre Köyü O.S.B. kavşağında Jandarma ekipleri tarafından yol kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimde A.K. isimli araç sürücüsünün 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine 6 ay süre ile el konulurken, 25.000 TL cezai işlem uygulandı.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan adli tahkikat gereği şahsın ifadesi alınırken ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.