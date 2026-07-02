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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Sakarya ile Bilecik sınırında çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Mekece Mahallesi ile Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevlerin çevredeki ormanlık alana yayılmasını önledi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından yapılan incelemelerde, ormanlık alanda bulunan bir demir bloğun kesimi sırasında çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu belirlendi.