Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarına HAWALA yöntemi kullanılarak para gönderdiği tespit edilen şahıslar tespit edilerek operasyon düzenlendi.

“Terörizmin Finansmanının Önlenmesine” yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarına, HAWALA yöntemi kullanılarak yaklaşık 255 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirdiği değerlendirilen 8 şahsı tespit ederek, Hatay, Burdur, Sakarya, İzmir ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.