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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında, sevilen sanatçı Sefo, Cumhuriyet Konseri ile hayranlarıyla buluşacak. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konsere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Konser, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 20.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek. Bilecik Belediyesinden yapılan duyuruya göre, güvenlik ve düzenin sağlanabilmesi amacıyla saat 19.30'dan önce konser alanına giriş yapılamayacağı belirtildi.