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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde Bilecik’te hazırlık çalışmalarına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ilk toplantıda, kentte yürütülecek çalışmalar ve farkındalık faaliyetleri değerlendirildi.

İl Müdürü Engin Öztürk’ün katılımıyla düzenlenen toplantıda ilgili şube yetkilileri ve personel bir araya geldi. Toplantıda COP31 sürecinde Bilecik’te gerçekleştirilecek çalışmalar, yapılacak iş ve işlemler ile planlanan etkinlikler ele alındı.

İklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilebilecek farkındalık çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin hazırlıklar görüşüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için COP31 sürecinde üzerimize düşen çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. COP31 yolunda Bilecik olarak biz de varız” ifadelerine yer verildi.

COP31 NEDİR?

COP31 (31. Taraflar Konferansı), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında her yıl düzenlenen ve küresel iklim politikalarının belirlendiği dünyanın en önemli iklim zirvesidir.

Açılımı "Conference of the Parties" (Taraflar Konferansı) olan bu küresel zirve, 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde ve başkanlığında Antalya EXPO Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecektir.