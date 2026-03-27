Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda 349 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde Jandarma ekipleri N.S. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme tespit edildi.

Jandarmanın operasyonunda, 168 adet çeşitli ebatlarda sikke, 80 adet çeşitli ebatlarda taş objeler, 36 adet yüzük, tarihi obje, 31 adet madeni para, 21 adet çeşitli ebatlarda yuvarlak taş objeler, 9 adet çömlek parçaları, 1 adet metal vazo, 1 adet orak, 1 adet metal kase, 1 adet kase altı obje olmak üzere toplamda 349 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Ayrıca aynı adreste 1 adet dedektör ile kazma ve kürek de bulundu.

Jandarma ekipleri şüpheli N.S.’yi gözaltına alarak hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelerin ise Bilecik Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.