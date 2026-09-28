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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi tarafından, emniyet teşkilatı mensuplarının üniversitede eğitim gören çocuklarına destek sağlamak amacıyla Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda kermes düzenlendi.

Saat 11.00’de başlayan kermeste, dernek üyeleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler ve çeşitli ürünler vatandaşlarla buluştu. Kermesten elde edilecek gelirin, emniyet teşkilatı mensuplarının üniversitede öğrenim gören çocuklarının eğitimlerine destek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Kermesi Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Sibel Çağlar ve protokol üyeleri de ziyaret etti.

Stantları gezen Vali Sözer, gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi alarak kermeste emeği geçen Polis Eşleri Derneği Bilecik Şubesi üyelerine teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Gün boyunca vatandaşların da destek verdiği kermes saat 18.00’de sona erdi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden, organizasyonun ardından yapılan açıklamada kermesin hazırlanmasına katkı sağlayan, ziyaret eden ve destek veren herkese teşekkür edildi.

Kermesle hem dayanışmanın güçlendirilmesi hem de üniversitede eğitimlerini sürdüren gençlere katkı sağlanması amaçlandı.