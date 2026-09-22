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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Polis Eşleri Derneği tarafından çocukların eğitimine destek sağlamak amacıyla kermes düzenlenecek.

Dayanışma ve paylaşma amacıyla gerçekleştirilecek kermes, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 11.00 ile 18.00 arasında Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak.

Büyük bir özveriyle hazırlanan kermesten elde edilecek gelirin tamamı, çocukların eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla eğitim bursu olarak değerlendirilecek.

Etkinlikle hem çocukların eğitim yolculuğuna destek olunması hem de kentte yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bilecik Polis Eşleri Derneği, bir çocuğun geleceğine katkıda bulunmak isteyen tüm vatandaşları kermese katılarak dayanışmaya destek vermeye davet etti.