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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi tarafından çevre bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Etkinliği, çocuklar ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, kullanılmış pillerini getirerek geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağladı. Çalışmayla özellikle çocuklarda atık pillerin çevreye verebileceği zararlar konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Rotary Kulübü’nün de destek verdiği etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte çevrenin korunmasına yönelik çalışmaya katıldı.

Bilecik Kent Konseyi, etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek, “Küçük bir pil, büyük bir doğa farkı yaratır” mesajını paylaştı.

Kent Konseyi, daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek için çevreye yönelik farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti.