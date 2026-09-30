Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Kent Konseyi Çocuk Meclisi, çocukları sanatla buluşturmak amacıyla “Tuval Tuval İçinde” adıyla resim etkinliği düzenleyecek.
Atatürk Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Etkinlikte çocuklara Resim Öğretmeni Merve Demir eşlik edecek.
Program kapsamında çocuklar ilk olarak sergiyi gezecek, ardından resim etkinliğine katılacak. Etkinliğin sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğin kontenjanla sınırlı olduğu belirtilirken, katılmak isteyenlerin duyuru afişinde bulunan QR kod üzerinden kayıt yaptırabileceği bildirildi.
Bilecik Kent Konseyi Çocuk Meclisi, çocukları Atatürk Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek sanat etkinliğine davet etti.