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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezindeki bütün çocuk park ve oyun alanlarının zeminleri, yeni kauçuklarla düzenleniyor.

Tüm mahallelerde şu ana kadar onlarca yeni çocuk oyun alanını hizmete sunan Bilecik Belediyesi ekipleri, zeminleri eskiyen oyun ve park alanlarında kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çocukların daha sağlıklı ve güvenli alanlarda vakit geçirmesi amacıyla yapılan çalışmalarda eskiyen zeminler yenileniyor.

ESKİYEN OYUN ALANLARI YENİLENİYOR

Çalışmaları kapsamında ayrıca eskiyen oyun alanlarını da yenileyen ekipler, gerekli boya ve bakım çalışmalarını da yerine getiriyor.

Okulların açılmasıyla birlikte okullara yakın bölgelerdeki oyun alanlarında da çevre temizliği ve bakımı yapan ekiplere, mahalle sakinleri duyduğu memnuniyeti belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Bilecik’teki bütün ihtiyaç duyulan oyun ve park alanları yenilenecek.