

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Bilecik’in Bozüyük ilçesi Sarar AVM'de "Çocuk Hakları Tanıtım ve Farkındalık" ile "Koruyucu Aile Tanıtım ve Farkındalık" standı açıldı.

Etkinlik kapsamında, çocuklar için boyama etkinliği, yüz boyama uygulamaları, balon dağıtımı ve ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak çocuk haklarının önemi ve koruyucu aile hizmet modeli hakkında bilgilendirme yapılarak, toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan açıklamada, çocukların güvenli, sevgi dolu ve destekleyici aile ortamlarında büyümeleri için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.