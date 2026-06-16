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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından verilen eğitimler kapsamında kurs programlarını tamamlayan öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cimnastik Kursu Öğretmeni Gürkan Algan’ın verdiği eğitimler sonucunda hünerlerini sergileyen öğrencilerin gösterisi büyük beğeni alırken, Başkan Subaşı etkinlik sonunda öğrencilere sertifikalarını verdi.

Etkinlikte konuşan Başkan Subaşı alınan eğitimlerin güzel sonuçlarını görmekten duyduğu mutluluğu belirtti.

Öğretmen, öğrenciler ve ailelerine teşekkür eden Başkan Subaşı, ‘’Cimnastik Kursu öğrencilerimizin büyük bir emek ve heyecanla hazırladığı yıl sonu gösterisini izledik. Bu özel gösteriye emek veren tüm öğrencilerimize ve onları sevgiyle hazırlayan kıymetli eğitmenimize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız’’ ifadelerini kullandı.

Kurs Öğretmeni Gürkan Algan ise Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın verdiği katkılardan duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.