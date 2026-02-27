

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te bağ evlerinde çıkan yangında iki bağ evi kül oldu.

Bilecik Merkeze bağlı Yeniköy Köyü'nde gece 01.00 sularında Ş.D. isimli şahsa ait bağ evinde yangın çıktı. Yangının büyümesi ile yakında bulunan H.T.'ye ait bağ evine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülebildi.



Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında bağ evleri büyük hasar görerek kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.