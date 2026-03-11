Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Bilecik’in Bayırköy Beldesinde iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma yada can kaybı olmadı.

Yangının ardından İ.A.’ya ait olduğu öğrenilen ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.