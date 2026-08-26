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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in merkeze bağlı Kızıldamlar Köyü’nde çıkan ot ve çalılık yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kızıldamlar Köyü mevkiinde otluk ve çalılık alanda çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.