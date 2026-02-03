Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantılarının birincisi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yapılırken, Gökhan Sınmaz'ın istifası sonrası yerine gelen meclis üyesi de görevine başladı.
Cumhuriyet Halk Partisinin Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sınmaz şehir dışına taşındığından meclis toplantılarına sürekli katılamayacağı ve çalışmalara katkı sağlayamayacağını gerekçe göstererek 9 Ocak'ta meclis üyeliğinden istifa etmişti.
Bilecik Belediyesinin Şubat ayı ilk toplantısının başında Belediye Başkanı Subaşı Gökhan Sınmaz'ın meclis üyeliğinden istifa ettiğini hatırlatarak, seçim kurulundan meclis üyeliği için isim istediklerini söyledi.
Seçim kurulundan gelen cevaba göre Gökhan Sınmaz'dan boşalan Meclis üyeliğine Mustafa Gül'ün geldiğini söyleyen Başkan Subaşı, görevinin hayırlı olmasını diledi.