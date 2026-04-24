Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen elim olayların ardından Bilecik'te CHP İl ve Merkez İlçe örgütleri çocukların güvenliği konusuna dikkat çekmek amacıyla 'Sessiz Yürüyüş' eylemi gerçekleştirdi.
CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde son buldu.