Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Bozüyük Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Seçkin Aslan hayatını kaybetti.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Belediye Meclis Üyesi Aslan’ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurarak, “Belediye Meclis Üyemiz sevgili kardeşim Seçkin Aslan’ı genç yaşında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.” İfadelerini kullandı.
Merhumun cenazesinin 21 Nisan Salı günü (bugün) İkindi namazına müteakip Bozüyük Merkez Kasımpaşa Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Pazaryeri Fıranlar Köyünde defnedileceği öğrenildi.