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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İlçe Başkanları, yayımladıkları ortak yazılı basın açıklamasında, parti içi demokrasiye ve örgüt iradesine vurgu yaparak, seçilmiş İl Başkanı Ali Özdemir ile Genel Başkan Özgür Özel'e desteklerini açıkladı.

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‎CHP Bilecik İlçe Başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada, partinin en büyük gücünün örgütü, en temel değerinin ise parti içi demokrasi ve sandık iradesi olduğu belirtildi. Açıklamada, CHP'de iradenin gerçek sahibinin üyeler, delegeler ve örgütler olduğu ifade edilerek, bunların dışında hiçbir kişi ya da makamın meşru kabul edilmediği vurgulandı.

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‎İl başkanlığı makamının ancak örgütün güvenini kazanmış, demokratik kongre sürecinden geçerek seçilmiş ve mazbatasını almış kişiler tarafından temsil edilebileceği belirtilen açıklamada, kongre iradesi ortaya konulmadan yapılan görevlendirmelerin partinin köklü gelenekleri ve demokratik anlayışıyla bağdaşmadığı savunuldu.

‎"CHP'NİN TEMELİNDE ATAMA DEĞİL, ÖRGÜTÜN İRADESİ VARDIR"

‎Ortak açıklamada, örgüt emeği ve demokratik meşruiyetin her türlü makamın üzerinde olduğu ifade edilerek, "Cumhuriyet Halk Partisinin temelinde atama değil, örgütün iradesi vardır." görüşüne yer verildi.

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‎Partinin tabelalardan ya da makamlardan ibaret olmadığı belirtilen açıklamada, CHP'yi bugünlere taşıyan gücün halkın iradesi ve örgütlerin emeği olduğu ifade edildi.

ÖZGÜR ÖZEL VE ALİ ÖZDEMİR'E DESTEK MESAJI

‎İlçe başkanları, süreçte parti üyelerine sağduyu çağrısında bulunarak, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in ortaya koyduğu siyasi irade doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

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‎Açıklamanın sonunda ise, "Bizler; üyelerimizin ve delegelerimizin takdiriyle seçilmiş ilçe başkanları olarak, seçilmiş İl Başkanımız Ali Özdemir'in ve seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanındayız." ifadelerine yer verildi.

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‎İlçe başkanları, örgüt iradesine, demokratik meşruiyete ve partinin köklü geleneklerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirterek, hiçbir dayatmanın örgüt iradesinin yerine geçemeyeceğini kamuoyuna duyurdu.