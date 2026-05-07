Bilecik İl Genel Meclisinin Mayıs ayı 3. toplantısı İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Başkanlığında yapılırken, toplantıda CHP grup sözcüsü İsmail Hakkı Elmas gündem dışı söz alarak Pelitözü Gölpark mesire alanındaki işletmeler ile ilgili bir takım iddiaları gündeme getirdiği yazılı soru önergesi verdi.

İsmail Hakkı Elmas, Pelitözü Gölpark Mesire alanındaki işletmelerin elektrik aboneliklerinin olup olmadığını sorduğu yazılı önergesinde, İl Özel İdaresinin tek sayaç üzerinden abone olup, süzme sayaçlarla işletmelere elektriği dağıtmasının hangi mevzuata dayandığını sordu.

Elmas önergesinde şu ifadeler eyer verdi;

“İl Genel Meclisi Başkanlığı'na,

Mülkiyeti ve sorumluluğu İl Özel İdaresi'ne ait Gölpark'ta bulunan işletmelerin durumları hakkında aşağıdaki sorularımızın İl Genel Meclisi toplantısında cevaplandırılmasına arz ve talep ediyoruz.

Gölpark'ta mevcut ortak alanların aydınlatma giderleri kim tarafından, hangi kriterler baz alınarak ödenmektedir?

Gölpark'ta mevcut işletmelerin elektrik abonelikleri var mıdır? Yoksa neden abone olmaları sağlanmamıştır?

İşletmelerin bugüne kadar elektrik ücretleri hangi kriterler esas alınarak, dağıtım yapılarak alınmıştır?

Gölpark'a giriş ücretlerinin yüzde 50 zamlandığı için işletmelerin gelirleri düşmüş olmasına rağmen piknik alanlarının ve cadde aydınlatmalarının giderleri neden işletmelere yansıtılmaktadır?

İşletmelerin abone olmaları konusunda çalışmanız var mıdır? Yoksa bu konuda bir çalışma yapılacak mıdır?

Yani bu işin özü işletmeler neden abone olamıyor da İl Özel İdaresi, tek abone üzerinden olup, süzme sayaçlarla kullanılıyor ve bunun dağıtımı konusundaki dayanak mevzuat nedir?”