Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik’te 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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‎Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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‎Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, açılış konuşmalarının gerçekleştirilmesi ile devam etti. Müzik dinletisi ile süren program katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

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‎Program teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.