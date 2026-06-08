Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Bilecik Vali Yardımcısı Akgün Corav, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, açılış konuşmalarının gerçekleştirilmesi ile devam etti. Müzik dinletisi ile süren program katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
Program teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.