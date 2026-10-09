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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik’e tarihi ve kültürel yerleri gezmek amacıyla gelen bir tur şirketinin görevlileri, şehir merkezinde mola verdikleri sırada çevreye çöp attı. Durumu fark eden Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli uyarıları yaparak atılan çöpleri toplattı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik’in tarihi ve kültürel güzelliklerini ziyaret etmek amacıyla kente gelen bir tur şirketine ait otobüsün şoförleri ve yardımcıları, şehir merkezinde verdikleri mola sırasında su şişeleri ve benzeri atıkları yere attı.

Rutin denetimlerini sürdüren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreyi kirleten görevlileri uyararak attıkları çöpleri toplamalarını sağladı.

“HİÇ KİMSENİN ÇEVREMİZE ZARAR VERMESİNE İZİN VEREMEYİZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, çevre temizliği konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, “Hiç kimsenin doğaya ve çevremize zarar vermesine izin veremeyiz” dedi.

Bilecik’in tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden ziyaretçileri ağırladığını hatırlatan Öndersev, bu tür davranışların kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Öndersev, “Kuruluş ve Kurtuluş’un şehri olan Bilecik’imiz, yurdumuzun dört bir köşesinden konuklarını ağırlıyor. Bu ziyaretler bizleri çok mutlu ediyor. Ancak bazen de üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Ekiplerimiz rutin denetimleri kapsamında yerlere çöp atan tur şirketinin temsilcilerine gereken uyarıları yaptıktan sonra atılan çöpleri toplatıyor” ifadelerini kullandı.

CEZA YERİNE UYARI VE FARKINDALIK TERCİH EDİLDİ

Olayda cezai işlem uygulamak yerine çevre bilincinin geliştirilmesini amaçladıklarını belirten Öndersev, şunları söyledi:

“Burada ceza işlemi uygulamak yerine halkımızın her kesiminin bilinçlenmesi bizler için daha önem arz etmektedir. Çevreyi korumak ve doğaya zarar vermemek ceza işlemleriyle bir yere kadar yapılabilir. Bizler bu konuda farkındalığın olmasını ve bilincin oluşmasını daha çok önemsiyoruz.”

Gerekli uyarıların ardından olayın sonlandırıldığını kaydeden Öndersev, benzer durumların tekrar yaşanmaması için konuyu kamuoyuyla paylaşmak istediklerini belirtti.