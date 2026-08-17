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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İYİ Parti Bilecik İl başkanlığı tarafından ‘Bayrak Açıyoruz’ sloganı ile organize edilen ve Zafer Partisi ile Yeniden Refah Partisi İl Başkanları ve teşkilatlarının da destek verdiği ‘Çerçeve Yasa’ya tepki için araç konvoyu düzenlendi.

Yüzlerce araç Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan şehir stadyumu önünde toplanarak kamuoyunda ‘Çerçeve Yasa’ olarak bilinen ve PKK’lı teröristlere af niteliği taşıdığı değerlendirilen yasaya tepki gösterdi.

Araçlarını Türk Bayrakları ile süsleyen Bilecikliler, korna sesleri eşliğinde stadyum önünden başlattıkları konvoy ile Atatürk Bulvarı, Tevfikbey Caddesi, Abdülhamithan Bulvarı istikametini izleyerek tekrar stadyum önüne geldi.

Burada birer konuşma gerçekleştiren İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Can Kılınç, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cafer Arslanboğa ve Zafer Partisi İl Başkanı Murat Önal, konvoya katılan Bileciklilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.

İl Başkanlarının ardından konuşan İYİ Parti’nin Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ise mecliste kabul edilen Çerçeve Yasa’nın kısa vadede ülke için bir tehdit olmadığını ancak uzun vadede sakıncaları olacağından bahsetti. Belediye Başkanı Bekir Torun da konuşmasının sonunda konvoya katılarak ‘Çerçeve Yasa’ya tepki gösteren Bileciklilere teşekkür etti.

Stadyum önünde toplanan kalabalık grup konuşmaların ardından olaysız şekilde dağıldı.