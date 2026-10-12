Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) Projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda, gençlerin gelişimini desteklemek amacıyla kurumların birlikte yürütebileceği çalışmalar değerlendirildi.

Bilecik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir ve İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek katıldı.

Toplantıda, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerinin desteklenmesi ile millî ve manevi değerlerle yetişmelerine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı. Ayrıca gençlere yönelik ortak faaliyetlerin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.