Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik çarşı merkezinde bulunan bir kuyumcu dükkanı dün gece soyuldu.
Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanına kepenklerini açarak giren hırsızlar kısa süre içinden dükkandan çıkarak olay yerine geldikleri araç ile kayıplara karıştı.
Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Polisin şüpheli şahısları yakalamak için çalışmaları sürerken, kuyumcudan çalınan altınların miktarının yapılan inceleme sonrası belli olacağı öğrenildi.