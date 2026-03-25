Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Osmaneli ilçesi Ericek Köyünden çalınan motosiklet jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ericek köyünden motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri güvenlik kameraları üzerinde yaptıkları inceleme sonucu motosikleti çalan zanlıları tespit etti.

Motosikleti çaldıkları tespit edilen şüpheliler E.G. ile A.T. jandarma tarafından gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli makamlar tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin çaldığı motosiklet ise jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.