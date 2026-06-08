Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü sakini Onur Aydın, bölgede bulunan çakıl ocağının koruma altındaki Şakayık (Ayı Gülü / Yörük Gülü) bitki örtüsüne zarar verdiğini iddia ederek, yetkililerden gerekli incelemenin yapılarak aksiyon alınmasını talep etti.

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‎Köy sakini Onur Aydın, sosyal medyadan “Köyümüz mesire alanı ve yamaçlarında bulunan, bölgedeki çakıl ocağı faaliyetleri sebebiyle zarar görmesinin engellenmesi ve doğal yapının korunması talebi hakkındadır.” başlığı ile yaptığı paylaşımda, Kurşunlu Köyü sınırları içerisinde yer alan mesire alanı ve yukarıya doğru uzanan yamaçların, her yıl Mayıs ayında kendiliğinden yetişen ve halk arasında “ayı gülü”, “Yörük gülü” veya “kame” olarak bilinen Şakayık çiçeğinin doğal yaşam alanı olduğunu belirterek, bu bitki türünün, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında koruma altında olan endemik bir tür olduğunu vurguladı.

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‎“Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” ve “nesli tehlike altında olan türlere zarar vermek” gerekçesiyle bu türe zarar verilmesinin, kanun kapsamında çok ciddi idari para cezalarına (2026 yılı derlemesine göre belirlenen 840 bin TL ye kadar) tabi tutulduğunu hatırlatan Aydın, “Devlete ve yasalara olan hassasiyetimiz tam olup, bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılması en büyük gayemizdir.” dedi.

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‎Kurşunlu Köyü sakini Onur Aydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

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‎”Kurşunlu Köyü sınırları içerisinde yer alan mesire alanımız ve yukarıya doğru uzanan yamaçlar, her yıl Mayıs ayında kendiliğinden yetişen ve halk arasında “ayı gülü”, “Yörük gülü” veya “kame” olarak bilinen Şakayık çiçeğinin doğal yaşam alanıdır.

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‎Bilindiği üzere bu bitki türü, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında koruma altında olan endemik bir türdür. “Biyolojik çeşitliliği tahrip etmek” ve “nesli tehlike altında olan türlere zarar vermek” gerekçesiyle bu türe zarar verilmesi, kanun kapsamında çok ciddi idari para cezalarına (2026 yılı derlemesine göre belirlenen 840 bin TL ye kadar) tabi tutulmaktadır. Devlete ve yasalara olan hassasiyetimiz tam olup, bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılması en büyük gayemizdir.

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‎Ancak, eklemiş olduğum fotoğraflarda da açıkça görüleceği üzere; köyümüzün mesire alanının hemen üzerinde bulunan ve resmi kurumlarca kullanılan çakıl ocağının faaliyet alanı her geçen gün genişlemektedir. Bu genişleme, koruma altındaki şakayık çiçeğinin başlangıç ve yayılım alanlarına doğrudan zarar vermektedir.

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‎Bununla birlikte, söz konusu çakıl ocağı köyün en uzak noktalarından bile görülebilmekte, yeşil ve doğal örtüyü bozarak ciddi bir görsel kirliliğe ve çevre tahribatına yol açmaktadır.

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‎Yukarıda arz edilen ve fotoğraflarla sabit olan durum karşısında; devletimizin endemik türleri koruma politikasının bir gereği olarak, söz konusu çakıl ocağı faaliyetlerinin sınırlandırılması, koruma altındaki şakayık bitkisinin yaşam alanına zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi veya faaliyetlerin tamamen durdurularak alanın rehabilite edilmesi hususunda;

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‎Gerekli incelemelerin yapılarak ivedilikle aksiyon alınmasını saygılarımla arz ederim.”