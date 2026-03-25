Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik – Söğüt Karayolu Küre Köyü yol ayrımı ile Hamitabat Köyü arasındaki güzergahta, İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında söz konusu yol araç trafiğine kapatılacak.

Küre Köyü yol ayrımı ile Hamitabat Köyü arasındaki yol, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 25 Mart 2026 tarihi itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.

Çalışmalar süresince sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergah olarak; Hamitabat – Çaltı – Söğüt yolunun kullanıma açık olacağı duyuruldu.

Ayrıca sürücülerin yol bakım ve onarım çalışmalarının olduğu yerlerde trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.