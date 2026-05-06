

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir Osmaneli ilçesine atandı.

Bilecik’te Emniyet teşkilatında yaşanan atamalar sonrası Bilecik İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Nihat Dönmez Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ise Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

İlçe Emniyet Müdürü Bozdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü görevim sonlanmıştır. Hep birlikte huzur ve güven ortamının sağlanması adına büyük bir özveriyle çalıştık. Bu süreçte kurduğumuz güçlü bağları ve paylaştığımız hatıraları her zaman saygı ve minnetle hatırlayacağım.

Yeni görev yerim olan Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanmış bulunuyorum. Görev değişiklikleri kamu hizmetinin doğal bir parçası olsa da Bozüyük’ten ayrılmak benim için kolay olmayacak. Burada edindiğim dostluklar ve kazandığım tecrübeler, meslek hayatım boyunca bana rehber olmaya devam edecektir. Bozüyük halkına ve birlikte görev yaptığım tüm çalışma arkadaşlarıma sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin.” dedi.