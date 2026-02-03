

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediye Meclisi Şubat ayı birinci toplantısında CHP Meclis Üyesi Gökhan Sınmaz'ın istifası ile boşalan Ücret ve Tarife Komisyon Üyeliği için seçim yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Gökhan Sınmaz şehir dışına taşınması nedeni ile Meclis Üyeliğinden istifa etmişti. Sınmaz'ın istifası sonrası boşalan Ücret ve Tarife Komisyon Üyeliği için görev süresini tamamlamak üzere seçim yapıldı.

Seçim öncesinde CHP grubu Mehmet Cansız'ı aday gösterirken, AK Parti ve MHP grubu ise aday göstermedi. Yapılan açık oylamada oy birliği ile Mehmet Cansız görev süresini tamamlamak üzere Ücret ve Tarife Komisyon Üyesi seçildi.

Bilecik Belediyeler Birliği yedek üye seçimi de yapıldı

Gökhan Sınmaz'ın aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği yedek üyesi de olması nedeni ile görev süresini tamamlamak üzere birlik yedek üyeliği seçimi de yapıldı.

CHP grubu tarafından aday gösterilen Kutay Tekin meclis üyelerinin oy birliği ile görev süresini tamamlamak üzere Bilecik Belediyeler Birliği yedek üyesi seçildi.