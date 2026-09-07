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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te narkotik ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmada sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada muhtelif miktarda sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 1 şüpheli şahıs, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında yakalandı.