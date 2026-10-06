Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, Bilecik’te 14 yıl önce başlayan bisiklet yolculuğunun bugün şehirler arası dostluklara ve çok sayıda etkinliğe dönüştüğünü söyledi.

‎

Sosyal medya hesabından bisiklet sporuna yönelik çalışmalarını ve yıllar içerisinde kurulan dostlukları anlatan Yavuz, 14 yıl önce turizm, sosyalleşme, trafik bilinci, doğa sevgisi ve kötü alışkanlıklardan uzak durma gibi birçok amaçla yola çıktıklarını ifade etti.

‎

Aradan geçen sürede Bilecik’te her yaştan bisikletseverle dostluklar kurduklarını kaydeden Yavuz, düzenlenen festival, etkinlik ve butik turlar sayesinde özellikle çevre illerden çok sayıda bisiklet tutkunu ile bir araya geldiklerini belirtti.

ESKİŞEHİR İLE BİSİKLET DOSTLUĞU

Eskişehir’den yıllar içerisinde yüzlerce bisikletseverle dostluk kurduklarını ifade eden Yavuz, Bilecik’in ilk şehir dışı bisikletli misafirlerinin de Eskişehir’den geldiğini hatırlattı.

‎

Geçtiğimiz hafta ve bu hafta Bilecik’in Söğüt ve Pazaryeri ilçelerinde bisiklet tutkunlarıyla yeniden bir araya geldiklerini aktaran Yavuz, Özlem Sakarya, Levent Öner, İlker Dönmez, Ziya D. Bilgitoğlu ve beraberindeki bisikletseverleri ağırladıklarını belirtti.

‎

Bu tür organizasyonların Bilecik’in tanıtımına ve bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğuna dikkat çeken Yavuz, benzer buluşmaların artarak devam etmesini temenni etti.

‎

Yavuz, paylaşımını güvenli ve keyifli sürüş dilekleriyle tamamladı.