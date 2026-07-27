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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, iş yerinin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler yeniden bir alevlenmeyi önlemek için bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.