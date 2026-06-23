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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle binlerce kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Bozüyük’te kaçak tütün operasyonu gerçekleştirdi.

395 KUTU İÇERİSİNDE 5.925 KG TÜTÜN

Operasyon kapsamında durdurulan bir tırda yapılan aramada, 395 kutu içerisinde toplam 5.925 kg tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanırken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Suç ve suçlularla mücadelemiz, halkımızın huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam etmektedir.” denildi.