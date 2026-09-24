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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te bilim, teknoloji, keşif ve üretim meraklılarını bir araya getirecek “Maarif Modeli Işığında Bilecik Bilim Şenliği” 24-25-26 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen etkinlik, Bilecik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda bilim meraklılarıyla buluşacak.

Üç gün sürecek şenlikte öğrencilerin bilime olan ilgilerinin artırılması, merak ve keşfetme duygularının desteklenmesi ve bilimsel çalışmalarla buluşmalarının sağlanması hedefleniyor.

Etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yanı sıra bilime ilgi duyan tüm vatandaşlar davet edildi.

Bilecik Bilim Şenliği, 24 Eylül Perşembe günü başlayacak ve 26 Eylül Cumartesi günü sona erecek.