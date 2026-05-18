‎Bilecik'te öğretmenler sınıf duvarlarını yıktı ve eğitimi, cesareti, yeni perspektifleri gökyüzüne taşıdı.

‎Öğretmenler, Bilecik'in eşsiz doğası ve muhteşem manzarası eşliğinde yamaç paraşütü heyecanını yaşadı. Türk bayrağının gururlu gölgesinde, 'Bilgi Senin Olduğun Her Yerdedir' vizyonu sahada bir kez daha teyit edildi.

‎Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek etkinliğin ardından, "Bu unutulmaz deneyimde bizlere verdikleri büyük destek ve katkılarından dolayı Türk Hava Kurumu'na (THK) gönülden teşekkür ederiz. Biz, öğretmenlerimizin sadece mesleki değil, kişisel gelişimlerini de önemsiyor, onlara yeni ufuklar açan yaşam deneyimleri sunmaya devam ediyoruz. Sınırları aşan bir eğitim anlayışı için durmadan çalışıyoruz. Bu cesur adımı atan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.